Украинская полиция заблокировала россиянам доступ на выборы
На Украине полиция не дает россиянам проголосовать на выборах президента.
Во Львове здание российского консульства, где находится один из избирательных участков, огорожено металлическим забором.
«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», - сказал «РИА Новости» полицейский у здания консульства.
Десятки представителей националистов установили палатку и бочки, они намерены устраивать «коридор позора» для желающих проголосовать.
Полиция также перекрыла проезд и проход к зданию российского консульства в Одессе и посольства в Киеве.
Ранее МВД Украины сообщило, что не даст россиянам проголосовать в диппредставительстве 18 марта.
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