Украинская писательница устроила скандал в магазине из-за русского языка
Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в книжном магазине сети Watsons из-за того, что кассир разговаривала с ней по-русски.
На своей странице в Facebook она написала, что неоднократно просила кассира перейти на украинский язык, но ее просьбы не возымели действия.
Писательница пригрозила администрации торговой сети, что подаст в суд в случае повторения подобного инцидента. Она заявила, что обвинит сеть в нанесении моральной травму, дискриминации и унижении. Ницой пообещала, что сумма иска к Watsons будет равна стоимости квартиры в Киеве и автомобиля с автоматической коробкой передач.
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