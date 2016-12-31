Украинская писательница устроила скандал в магазине из-за русского языка

Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в книжном магазине сети Watsons из-за того, что кассир разговаривала с ней по-русски.

На своей странице в Facebook она написала, что неоднократно просила кассира перейти на украинский язык, но ее просьбы не возымели действия.

Писательница пригрозила администрации торговой сети, что подаст в суд в случае повторения подобного инцидента. Она заявила, что обвинит сеть в нанесении моральной травму, дискриминации и унижении. Ницой пообещала, что сумма иска к Watsons будет равна стоимости квартиры в Киеве и автомобиля с автоматической коробкой передач.