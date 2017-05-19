Украинская молодежь провела митинг против блокировки «ВКонтакте»

Украинские школьники и студенты собрались сегодня у здания Администрации президента в Киеве, протестуя против блокировки популярной среди молодежи социальной сети «ВКонтакте».

Молодые люди держали в руках плакаты с интернет-мемами, а также скандировали лозунги «Запрещать запрещено!» и «Слава свободной диванной армии».

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекс» и Mail.ru, сообщает Life.