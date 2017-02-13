Украинская компания сделает двигатель для российско-китайского вертолета

Украинская компания «Мотор Сич» может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т.

Как отмечается в материале газеты «Коммерсант», координатором проекта выступит Пекин.

В холдинге «Вертолеты России» газете рассказали, что переговоры с китайской компанией Avicopter о разработке вертолета близки к завершению. Рамочное соглашение о сотрудничестве подписано в середине 2015 года по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином.

В начале 2016 года стало известно, что вертолет будет разрабатываться только для китайского рынка, поскольку в России работают универсальные машины семейства Ми-17, которые перекрывают необходимые потребности, а для сверхтяжелых грузов применяется модернизированный Ми-26.

Вместе с тем, представитель украинской «Мотор Сич» опроверг участие компании в проекте с РФ, пояснив, что «Мотор Сич» работает напрямую с китайской Avicopter.

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