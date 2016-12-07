Украинская компания «Антонов» предложила Трампу пересесть на ее дешевый самолет
Возмущение победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по поводу стоимости строящегося для него «борта номер один» не осталось незамеченным в украинской авиакомпании «Антонов», которая предложила будущему главе Белого дома свои более дешевые услуги.
Воздушное судно производства компании «Антонов» обойдется администрации Вашингтона гораздо дешевле, чем в четыре миллиарда долларов, - сообщает телерадиокомпания «Звезда» со ссылкой на сообщение пресс-службы «Антонова» в твиттере.
Украинские авиастроители не уточнили стоимость заказа. Однако ранее предприятие обратилось в правительство Украины с просьбой выделить 703,2 миллиона долларов на модернизацию производства в связи с отказом от использования деталей российского производства.
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