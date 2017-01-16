Украинская делегация сорвала заседание гуманитарной подгруппы по обмену пленными

Представители официального Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе фактически сорвала заседание, которое должно было быть посвящено обмену пленными. Об этом сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина.

«В отсутствие Виктора Медведчука отсутствует и конструктив в работе подгруппы по гуманитарным вопросам. В этом сегодня убедились представители народных республик. Некорректными заявлениями, истеричными выпадами и абсолютно недипломатичным поведением госпожа Ирина Геращенко в сущности заводит вопросы обмена пленными в глухой угол. Более того, уйдя по-английски, украинский представитель фактически сорвала заседание гуманитарной подгруппы», - цитирует ТАСС запись, сделанную Талакиной на странице в социальной сети Facebook.

Как отметила Талакина, полпред ДНР Денис Пушилин назвал такое поведение украинского переговорщика абсолютно некорректным и недопустимым.

По мнению представителей ДНР и ЛНР, вести обсуждение вопросов обмена пленными в отсутствие на встречах Виктора Медведчука не имеет смысла.