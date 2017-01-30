Украинская биатлонистка объяснила инцидент с российским гимном на Евро-2017

В ситуации с уходом спортсменов с пьедестала почета во время исполнения российского гимна на церемонии награждения медалистов чемпионата Европы виноваты организаторы. Такое заявление сделала украинская биатлонистка Анастасия Меркушина.

По ее словам, не стоит искать в случившемся политический подтекст, поскольку в отличие от «медальной» церемонии, «цветочная» должна проходить не под гимн страны-победительницы, а под музыкальное сопровождение, но звукооператоры включили гимн России раньше времени.

- Просто перепутали трек. Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись, - цитирует Меркушину РИА «Новости» со ссылкой на издание «Обозреватель».

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй 13 медалей, в том числе шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые.

Это самое успешное выступление россиян на континентальных первенствах. Кроме того, Алексей Волков побил рекорд Томаша Сикоры, победив в смешанной эстафете и став восьмикратным чемпионом Европы.