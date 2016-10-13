Украинская армия усилила свои позиции в Донбассе танками и самоходной артиллерией

Разведка ДНР зафиксировала прибытие на позиции к линии разграничения в Донбассе дополнительных танков, самоходной артиллерии, БМП и БТР. Об этом сообщил на брифинге в Донецке заместитель командующего оперативного штаба ДНР Эдуард Басурин.

- Наша разведка продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ в зоне «АТО», подлежащего уничтожению, в случае их применения, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Согласно разведданным, в селах Гнутово и Ломакино (южное направление, в восьми километрах от линии разграничения) выявлено местонахождение трех танков и 10 САУ «Гвоздика». В Марьинке к западу от Донецка (один километр от линии разграничения) выявлено прибытие механизированного батальона 72 отдельной мотострелковой бригады, до 30 БМП и БТР, а также пяти грузовых автомобилей с боеприпасами.

- Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и расположении запрещенного вооружения ВСУ переданы представителям Миссии ОБСЕ и СЦКК, — подчеркнул Басурин.