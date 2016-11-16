Украинская армия подвела к линии соприкосновения в Донбассе гаубицы и БМП

Разведка ДНР зафиксировала прибытие к линии соприкосновения в Донбассе минометов, гаубиц Д-30 и БМП Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

- Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Согласно данным разведки, в районе Марьинки (1 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие одного танка и шести БМП. Огневые позиции шести 120-мм минометов и расположение трех 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 выявлены в районах Авдеевки (5 км от линии соприкосновения) и поселка Талаковка (под Мариуполем, 1 км от линии соприкосновения).