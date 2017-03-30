Украинка спрятала в трусах контрабанду на 4 миллиона рублей

Гражданка Украины пыталась провезти в Россию около двух килограммов золотых ювелирных изделий, рассказал начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области полковник Владислав Абдула.

По его словам, жительница Сумской области вызвала подозрения у пограничников на пункте Гоптовка в Харьковской области.

В результате досмотра у нее в чемодане было обнаружено двойное дно, заполненное золотыми украшениями. Кроме того, 38-летняя контрабандистка спрятала часть драгоценностей в трусах.

Незаконный груз, ориентировочная стоимость которого составляет более четырех миллионов рублей, изъят, сообщает Life.