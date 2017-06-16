Украинка пыталась провезти в Польшу сына в чемодане
Во время проверки поезда Киев - Пшемысль в чемодане одной из пассажирок нашли восьмилетнего мальчика.
Гражданка Украины пыталась незаконным путем перевезти сына в Польшу. Мальчика замаскировали слоем тряпья, в таком виде его и обнаружили пограничники.
Мать мотивировала свой поступок тем, что у ребенка не было необходимых документов, отмечает ТАСС.
Интересным фактом остается то, что 11 июня эта же мамаша пыталась тем же образом проникнуть с сыном на территорию соседнего государства. В прошлый раз она отделалась штрафом в 50 долларов.
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