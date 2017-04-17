Украинец закрыл собаку от пуль своим телом

Житель Украины спас свою собаку от пуль, прикрыв ее своим телом, сообщили местные СМИ. Ак уточняется в материале, инцидент произошел в Мариуполе.

Мужчина вышел на прогулку со своей собакой, которая подбежала к автомобилю, чтобы справить нужду на колесо. В этот момент из машины вышел разъяренный водитель, доставший травматический пистолет с целью убийства животного.

В итоге житель Мариуполя принял на себя несколько выстрелов, чем спас жизнь своему любимцу. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.

Полицейские начали проверку по факту случившегося, сообщает Life.