Украинец закрыл собаку от пуль своим телом
Житель Украины спас свою собаку от пуль, прикрыв ее своим телом, сообщили местные СМИ. Ак уточняется в материале, инцидент произошел в Мариуполе.
Мужчина вышел на прогулку со своей собакой, которая подбежала к автомобилю, чтобы справить нужду на колесо. В этот момент из машины вышел разъяренный водитель, доставший травматический пистолет с целью убийства животного.
В итоге житель Мариуполя принял на себя несколько выстрелов, чем спас жизнь своему любимцу. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.
Полицейские начали проверку по факту случившегося, сообщает Life.
Следующая новость Организатор теракта в питерском метро был лишен гражданства Киргизии
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии