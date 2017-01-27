Украинец рассказал о жизни его соотечественников в Крыму
Житель Харькова в прямо эфире украинского телеканала NewsOne, рассказал о том, как живут украинцы в Крыму о задался вопросом, почему киевские власти зовут Россию «агрессором».
Телезритель, представившийся Михаилом, сообщил, что хотел поменять свою квартиру на жилье в Крыму, поскольку там якобы есть патриоты Украины, стремящиеся уехать. Однако убедился, что полуостров никто покидать не желает, сообщает интернет-издание «ПолитНавигатор».
По его словам, у жителей Крыма гораздо выше пенсия, они получают бесплатную медицинскую помощь и так далее.
«Вы все часто говорите «агрессор», а меня удивляет – почему агрессор в Крыму заботится о наших украинцах намного лучше? Получается, кто агрессор тогда?», - задал он вопрос ведущим.
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