На Украине заявили о прогрессе в деле Вороненкова

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко заявил о наличии значительного прогресса в расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Следствие продолжается, мы проводим много мероприятий, устанавливаем лиц, сообщников», - цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что следователи заметно продвинулись в установлении событий, предшествовавших преступлению, свидетелей, мотивов убийства. В то же время Крищенко заявил, что пока у него нет той информации, которую можно было бы обнародовать.