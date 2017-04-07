На Украине заявили о прогрессе в деле Вороненкова
Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко заявил о наличии значительного прогресса в расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
«Следствие продолжается, мы проводим много мероприятий, устанавливаем лиц, сообщников», - цитирует его «Интерфакс».
Он отметил, что следователи заметно продвинулись в установлении событий, предшествовавших преступлению, свидетелей, мотивов убийства. В то же время Крищенко заявил, что пока у него нет той информации, которую можно было бы обнародовать.
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