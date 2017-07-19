На Украине зарегистрировали партию Надежды Савченко

Минюст Украины зарегистрировал партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

«Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии», - написала парламентарий на своей странице в Facebook.

Савченко подчеркнула, что партия не создавалась «для нее или под нее». Она заявила, что несет ответственность за следование партии декларируемой цели – смене политической системы Украины конституционным путем.

Депутат призвала присоединяться к ее партии «инициативных, сознательных и порядочных людей», которые хотят просвещать соотечественников и создавать команды единомышленников.