На Украине запретили вещание российского телеканала «Дождь»
Украинские провайдеры получили директиву Национального совета по телевидению и радиовещанию страны прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь», который «не признает территориальную целостность Украины», а также транслирует российскую рекламу.
По словам члена Национального совета Сергея Костинского, в 2016 году НСТР неоднократно фиксировал нарушения телеканалом украинского законодательства. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала ездили в Крым с территории РФ, - сообщает «Интерфакс».
Ранее, в декабре 2014 года телеканал «Дождь» был признан на Украине «соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины».
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