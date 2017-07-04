На Украине запретили два российских сериала
На Украине запретили транслировать российские сериалы «Офицерские жёны» и «Задача особой важности. Операция «Тайфун», говорится в сообщении государственного агентства Украины по вопросам кино.
По мнению украинских экспертов, данные сериалы якобы нарушают закон «О кинематографии», так как сюжеты обоих кинолент содержат признаки популяризации российских силовых органов и не могут демонстрироваться на Украине из морально-этических и политических соображений, сообщает Life.
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