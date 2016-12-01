На Украине задержан организатор киберсети Avalanche

Выступая на брифинге в Киеве, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил журналистам о задержании в Полтаве организатора преступной киберсети Avalanche, занимавшейся интернет-мошенничеством.

- Правоохранительные органы задержали в Полтаве гражданина Украины, организатора киберпреступной группы Avalanche, которая ежедневно по всему миру заражала вирусами до полумиллиона компьютеров, - цитирует Луценко ТАСС.

По словам генпрокурора, всего в рамках операции было задержано пять человек. Группа занималась преступной деятельностью в течение семи лет. Общий ущерб от ее действий оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

Исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян уточнил, что координационный штаб группы находился в Гааге. В нее входили 27 представителей разных стран, десять из которых – граждане Украины. В задержании принимали участие силовые структуры тридцати стран.

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