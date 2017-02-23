На Украине задержали заказчика похищения депутата Верховной Рады

Заказчик похищения замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко задержан. Об этом заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Он отметил, что сам парламентарий в настоящее время находится в безопасном месте и позднее даст показания в качестве потерпевшего.

Прокурор пояснил, что заказчиком похищения стал депутат Лиманского райсовета Кушнарев. По словам Жученко, вместе с двумя сообщниками он намеревался изуродовать Гончаренко, нанеся ему серьезные телесные повреждения, сообщает «Интерфакс». Прокурор добавил, что сын Кушнарева погиб в результате трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Гончаренко известен своим участием в тех событиях. Кроме того, он впоследствии публиковал в интернете фото убитых и сожженных людей.