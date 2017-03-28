На Украине задержали трех граждан РФ

Трое граждан России задержаны на Украине за разбойное нападение на дом частных предпринимателей в селе Сухолучье Киевской области, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.

По данным следствия, вооруженные пистолетом молодые люди, взломав окна, проникли в частный дом и напали на хозяйку с требованием отдать деньги и драгоценности.

В доме оказался также хозяин, который, услышав крики, взял свой зарегистрированный карабин и застрелил одного из злоумышленников, остальным удалось скрыться.

Убитым оказался 43-летний житель Сумской области. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении. Двое из них скрывались в лесопосадке, еще одного, ехавшего на автомобиле Daewoo Lanos, задержала группа реагирования патрульной полиции.

Возбуждены уголовные дела по статьям «разбой», а также «умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника», сообщает «РИА Новости».