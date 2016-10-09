На Украине задержали "российского шпиона"
В украинском городе Ровно задержан агент российской разведки. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.
"Шпион - гражданин Украины, который постоянно проживает в России, должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ", - сообщили в Киеве.
В сообщении отмечается, что контрразведка СБУ установила куратора шпиона, - это, якобы, сотрудник российских спецслужб Александр Илюхин.
3 октября ФСБ России сообщила, что в Москве по обвинению в шпионаже задержан гражданин Украины Роман Сущенко. Киев настаивает, что Сущенко - журналист и называет обвинения в шпионаже – надуманными, сообщает «Интерфакс».
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