На Украине задержали "российского шпиона"

В украинском городе Ровно задержан агент российской разведки. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

"Шпион - гражданин Украины, который постоянно проживает в России, должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ", - сообщили в Киеве.

В сообщении отмечается, что контрразведка СБУ установила куратора шпиона, - это, якобы, сотрудник российских спецслужб Александр Илюхин.

3 октября ФСБ России сообщила, что в Москве по обвинению в шпионаже задержан гражданин Украины Роман Сущенко. Киев настаивает, что Сущенко - журналист и называет обвинения в шпионаже – надуманными, сообщает «Интерфакс».