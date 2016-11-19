На Украине задержали подозреваемую в убийстве гражданку РФ

Украинские правоохранители задержали в Донецкой области мужчину и женщину, которые были объявлены в розыск по линии Интерпола.

Они подозреваются в совершении убийства в Ростове-на-Дону в начале текущего года. «Недавно разыскиваемые переехали в Славянск в надежде на то, что в зоне проведения антитеррористической операции их никто не будет разыскивать», - цитирует «Интерфакс» сообщение отдела коммуникации полиции Донецкой области. Однако правоохранителям удалось установить их местонахождение и задержать.

Женщина является уроженкой Ростова-на-Дону и в ближайшее время будет экстрадирована в Россию. Что касается мужчины, который оказался украинцем, то решается вопрос о привлечении его к ответственности на родине.