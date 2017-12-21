На Украине выявили еще одного российского шпиона

Служба безопасности Украины разоблачила подполковника, который якобы параллельно работал на российские спецслужбы, сообщил замначальника ГСУ СБУ Виталий Маяков.

«Именно в эти минуты проводится документирование противоправной деятельности еще одного гражданина Украины, который действовал во вред национальным интересам в пользу российских спецслужб», - заявил Маяков, уточнив, что шпионом оказался сотрудник СБУ.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в сотрудничестве со спецслужбами РФ был разоблачен старший консультант-эксперт одного из центральных подразделений СБУ.

По данным украинской стороны, подполковник якобы передавал служебную информацию представителям России. Кроме того, его обвинили в оказании спецслужбам РФ помощи в проведении разведывательно-подрывной деятельности.

Во время обысков у полковника СБУ изъяли ноутбуки и планшеты с доказательствами переписки и передачи информации российским спецслужбам.

20 декабря стало известно о задержании по подозрению в госизмене помощника-переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, который якобы собирал информацию о зарубежных поездках украинского премьера по заданию из РФ, сообщает «Интерфакс».