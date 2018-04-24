На Украине выпускают монеты с изображением Крыма
Национальный банк Украины 25 апреля выпускает в обращение памятные монеты, посвященные Крыму.
Номинал монет составляет пять гривен, а тираж – 45 тысяч штук, сообщается на сайте регулятора.
На монетах изображены Медведь-гора (Аю-Даг), Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где был крещен князь Владимир, а также античный корабль, монеты, амфора, цветы горной лаванды и гроздь винограда. На обратной стороне монеты размещена стилизованная карта Украины.
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