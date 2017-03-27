На Украине временно прекращена блокады отделений Сбербанка
Радикалы из «партии «Национальный корпус» решили на время прекратить блокаду отделений Сбербанка на Украине.
«Мы на короткое время разблокируем отделения российских банков, понимая, что вкладчиками в них, в частности, стали обычные граждане. Однако обращаемся к ним с призывом проявить национальную солидарность с нашим общим фронтом борьбы с агрессором и одновременно спасти свои средства», - цитирует ТАСС заявление партии.
Радикалы полагают, что таким образом нанесут финансовый удар по России.
Националисты добавили, что готовятся расширить свою акцию и полностью прекратить работу отделений Сбербанка на территории Украины.
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