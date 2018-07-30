На Украине возбуждено уголовное дело против Петра Порошенко

Служба безопасности Украины расследует уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко, которого заподозрили в разглашении военной тайны.

Ранее президент Украины подарил ВСУ сто снайперских комплексов для 3-го полка сил спецопераций в Кировограде.

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй заявил, что разглашение такой информации может раскрыть данные о типах оружия, используемого армией, что является угрозой национальной безопасности Украины и определяется как военная тайна.

При этом глава министерства обороны Украины Степан Полторак сообщил, что полк получил 98 единиц оружия, куда подевалось еще два комплекта – над этим работает следствие.

Стоимость оружия – 500 млн гривен (больше 1 млрд рублей), отмечает «Федерал Пресс».

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