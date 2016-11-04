На Украине возбудили восемь уголовных дел против Януковича
В отношении экс-президента Украины Виктора Януковича генпрокуратурой страны возбуждены восемь уголовных дел.
Глава департамента спецрасследований Сергей Горбатюк расказал «Громадьскому радио», что дела пока не переданы в суд, по ним проводится следствие.
Он также пояснил, что руководитель ведомства Юрий Луценко намерен воспользоваться процедурой заочного расследования и передать в суд все дела уже до конца года. По словам Горбатюка, все эпизоды могут быть объединены в одно дело.
Власти Украины обвиняют Януковича в государственной измене, причастности к расстрелам участников «майдана» и ряде других преступлений. Расследование в отношении экс-президента длится более двух лет.
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