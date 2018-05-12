На Украине воссоздали планируемый Надеждой Савченко теракт

На украинском полигоне провели «экспертное воссоздание» предполагаемого теракта в Верховной раде, который планировали осуществить народный депутат Надежда Савченко и переговорщик по обмену пленными в Донбассе Владимир Рубан.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, эксперты смоделировали минометный обстрел Рады со стороны Труханова острова.

«Я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории, как это планировалось», - рассказал Матиос.

По его словам, оружие было пригодным для стрельбы, передает РИА «Новости».

Ранее Генпрокуратура обвинила Савченко в подготовке теракта в здании парламента и правительственном квартале. Савченко была арестована до 20 мая, ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

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