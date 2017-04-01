На Украине усомнились в бойкоте Евровидения из-за Самойловой

В правительстве Украины заявили, что музыкальный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве при участии всех заявленных государств. Об этом стало известно со слов вице-премьера Вячеслава Кириленко.

Политик отметил, что мероприятие пройдет несмотря на запрет во въезде российской участнице Юлии Самойловой. Он добавил, что решение властей не повлияет на настроение других участников конкурса.

Агентство URA.RU цитирует украинского чиновника: «Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все необходимое в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны».

Ранее СМИ сообщали, что власти Киева запретили россиянке Юлии Самойловой въезжать на территорию Украины в течение трех лет. Это решение они объяснили ее выступлением в Крыму.

Европейский вещательный союз отрицательно воспринял действия руководства Киева и сообщил, что вследствие подобных действий от участия в конкурсе могут отказаться еще несколько стран. Однако в МИД Украины не желают идти на уступки в отношении российской исполнительницы.