На Украине украли 100 млн гривен при строительстве стены на границе с РФ
Генпрокуратура Украины выявила факты растраты и присвоения бюджетных средств при обустройстве границы с Россией в рамках проекта «Стена».
Согласно данным ведомства, средства были похищены в 206-2017 годах при проведении закупок товаров, работ и услуг в интересах госпогранслужбы Украины. Общая сумма хищения превысила 100 миллионов гривен, сообщается на сайте ведомства.
В присвоении бюджетных денег подозреваются должностные лица налоговой службы Украины и «субъекты хозяйственной деятельности частного сектора экономики».
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