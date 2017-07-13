На Украине украли 100 млн гривен при строительстве стены на границе с РФ

Генпрокуратура Украины выявила факты растраты и присвоения бюджетных средств при обустройстве границы с Россией в рамках проекта «Стена».

Согласно данным ведомства, средства были похищены в 206-2017 годах при проведении закупок товаров, работ и услуг в интересах госпогранслужбы Украины. Общая сумма хищения превысила 100 миллионов гривен, сообщается на сайте ведомства.

В присвоении бюджетных денег подозреваются должностные лица налоговой службы Украины и «субъекты хозяйственной деятельности частного сектора экономики».