Украине не на что строить стену на границе с Россией
Проект «Стена», предусматривающий обустройство границы с Россией, реализован только на 14%. Дальнейшему проведению работ препятствует отсутствие средств.
По словам заместителя главы МВД Украины Вадима Трояна, необходимо возвести фортификационные сооружения и установить охранные системы на участке протяженностью в две тысячи километров. Киев выделил на проведение работ менее двух миллионов долларов из запланированных почти восьми миллионов, передает ТАСС.
Кроме того, Украине предстоят подобные работы на другом участке – на границе с Молдавией. «Особенно на приднестровском участке», - сделал акцент Троян.
Инициатива возведения «Стены» на границе с РФ принадлежит экс-премьеру Украины Арсению Яценюку. Согласно его расчетам, на реализацию проекта, который должен быть завершен в будущем году, необходимы около 160 миллионов долларов.
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