Украине не на что строить стену на границе с Россией

Проект «Стена», предусматривающий обустройство границы с Россией, реализован только на 14%. Дальнейшему проведению работ препятствует отсутствие средств.

По словам заместителя главы МВД Украины Вадима Трояна, необходимо возвести фортификационные сооружения и установить охранные системы на участке протяженностью в две тысячи километров. Киев выделил на проведение работ менее двух миллионов долларов из запланированных почти восьми миллионов, передает ТАСС.

Кроме того, Украине предстоят подобные работы на другом участке – на границе с Молдавией. «Особенно на приднестровском участке», - сделал акцент Троян.

Инициатива возведения «Стены» на границе с РФ принадлежит экс-премьеру Украины Арсению Яценюку. Согласно его расчетам, на реализацию проекта, который должен быть завершен в будущем году, необходимы около 160 миллионов долларов.