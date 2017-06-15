Украине не на что строить стену на границе с Россией

Проект «Стена», предусматривающий обустройство границы с Россией, реализован только на 14%. Дальнейшему проведению работ препятствует отсутствие средств.

По словам заместителя главы МВД Украины Вадима Трояна, необходимо возвести фортификационные сооружения и установить охранные системы на участке протяженностью в две тысячи километров. Киев выделил на проведение работ менее двух миллионов долларов из запланированных почти восьми миллионов, передает ТАСС.

Кроме того, Украине предстоят подобные работы на другом участке – на границе с Молдавией. «Особенно на приднестровском участке», - сделал акцент Троян.

Инициатива возведения «Стены» на границе с РФ принадлежит экс-премьеру Украины Арсению Яценюку. Согласно его расчетам, на реализацию проекта, который должен быть завершен в будущем году, необходимы около 160 миллионов долларов.

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