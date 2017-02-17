На Украине создадут базу данных друзей и врагов

Общественная организация «Украина без сепаратизма» разрабатывает сайт, который будет представлять собой базу данных политиков, настроенных как дружественно, так и враждебно по отношению к стране.

В базу попадут видеоматерилы, публикации, журналистские расследования в отношении местных, российских и европейских политиков, передает «Интерфакс» со ссылкой на координатора ОО «Автомайдан Киев» Екатерину Кувиту.

По ее словам, помощь в создании ресурса, в том числе и финансовую, оказывают представители украинской диаспоры в Европе.