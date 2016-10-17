На Украине собрались запретить дублировать информацию в аэропортах на русском языке

«Международный аэропорт «Борисполь» и другие аэропорты Украины должны избавиться от дублирования информации на русском языке и завершить декоммунизацию названий объектов инфраструктуры. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, вся информация, которая размещается в аэропортах Украины на электронных табло, вывесках, указателях или озвучивается через громкоговорители, должна быть на украинском и английском языках.

- Никакого русского языка не должно быть. Это не только вопрос употребления государственного языка - это вопрос самоуважения, в первую очередь. Также и сотрудники аэропортов при общении с пассажирами должны пользоваться украинским или английским языками, - отметил министр. Об этом сообщает «Интерфакс».