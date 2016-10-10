На Украине собираются узаконить понятие «порядочный коррупционер»

На рассмотрение Верховной рады внесен законопроект за авторством депутата от «Народного фронта» Евгения Дейдея, который предусматривает введение понятия «порядочный коррупционер».

«Порядочным коррупционером» предлагается считать берущего взятки чиновника, но при этом своевременно, в установленные законом сроки «отражает в электронной декларации сведения об активах, другие доходы и выгоды, полученные в результате коррупционной деятельности».

В пояснительной записке автор отметил, что «законопроект расширяет возможности системы декларирования в рамках электронного декларирования», - сообщает ТАСС.

«Несмотря на то, что на Украине существует довольно жесткое антикоррупционное законодательство, дело внедрения электронных деклараций не только довольно серьезно пробуксовывает, но и превращается из затяжной эпопеи в фарс, что имеет все шансы закончиться довольно драматично», - пишет Дейдей в пояснительной записке к документу.

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