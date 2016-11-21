На Украине собираются проверить «честность» деклараций Тимошенко и Ляшко

В антикоррупционном комитете Верховной рады возникли сомнения в том, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко правильно заполнила электронную декларацию о доходах. Такое заявление сделал глава комитета Егор Соболев.

- Сегодня я написал обращение в агентство по предотвращению коррупции с просьбой провести мониторинг образа жизни лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. К ее декларации возникли вопросы, - цитирует Соболева ТАСС.

По словам главы антикоррупционного комитета, он обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить декларации пяти депутатов Рады. Среди них – лидер Радикальной партии Олег Ляшко и глава фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив.

- Я вижу признаки либо незаконного обогащения, либо лжи в декларациях, и прошу, чтобы антикоррупционное бюро вместе с антикоррупционным прокурором проверили эту информацию, - подчеркнул Соболев.

Ляшко указал в декларации, что имеет 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен (около 34 тысяч долларов). Плюс у его гражданской супруги около 200 тысяч долларов, 40 тысяч евро и 760 тысяч гривен (около 29 тысяч долларов). Семья имеет три автомобиля – Toyota Land Cruiser, Mazda CX-5 и Mercedes-Benz S 500L 4MATIK. Многие эксперты задались вопросом, откуда у лидера радикалов такие сбережения, если он в последние годы занимается только политикой и живет «на депутатскую зарплату».

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