В Украине собираются отменить «закон Савченко»

Депутаты украинского парламента проголосовали за отмену действия «закона Савченко».

Министр юстиции Павел Петренко заявлял, что на Украине резко возросла преступность в связи с действием закона, позволяющим преступникам досрочно выходить на свободу.

Закон Савченко - закон, в соответствии с которыми один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания.

Принятие закона было инициировано народным депутатом Украины VIII созыва Надеждой Савченко во время её пребывания в заключении на территории Российской Федерации.

По состоянию на октябрь 2016 года, согласно которым по «закону Савченко» в целом подлежат освобождению 35 тысяч человек, уже освобождено 8,5 тысячи.

За несколько месяцев 906 лиц совершили повторно тяжкие и особо тяжкие преступления, отмечает ТАСС.

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