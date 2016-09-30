На Украине снесли памятник легендарному комдиву Чапаеву

Памятник герою Гражданской войны, легендарному комдиву Василию Чапаеву демонтировали в Волновахе Донецкой области. На его месте городские власти хотят возвести мемориал героям АТО.

Несколько месяцев назад власти города решили не сносить памятник Чапаеву, а переименовать его в «Казак». Волновахский горсовет принял тогда постановление внести соответствующие изменения в паспорт памятника, охранный договор и реестр сооружений культурного наследия, сообщает ТАСС. Накануне памятник было решено снести.

В прошлом году Верховная рада Украины приняла закон «О декоммунизации». Власти всех уровней должны были переименовать области, районы, города, села и улицы, которые имеют советские названия. Тогда же на Украине начали в массовом порядке сносить памятники деятелям прошлого.