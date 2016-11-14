На Украине снегопад обесточил около тысячи населенных пунктов

Снегопад с ветром и дождем лишил энергоснабжения почти тысячу населенных пунктов на Украине.

Без света остались жители Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Житомирской и других областей. В общей сложности от непогоды пострадали 13 регионов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В работах по восстановлению энергоснабжения задействованы свыше 200 бригад областных энергокомпаний.