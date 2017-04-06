На Украине «рухнул» сайт по выдаче загранпаспортов в связи с решением по «безвизу»

Украинцы «обвалили» сайт по оформлению заграничных паспортов после того, как Европарламент одобрил введение безвизового режима.

В течение нескольких часов ресурс был перегружен запросами и доступ к нему прекратился. В настоящее время сайт работает с перебоями, сообщает ТАСС.

Некоторое время назад стало известно, что Европарламент проголосовал за отмену краткосрочных виз для украинцев. Это означает, что они смогут въезжать в страны сообщества на 90 дней в течение полугода, не оформляя визы. При этом у них нет права работать в государства Евросоюза.

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