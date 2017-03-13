На Украине рассмотрят вопрос о введении санкций против «дочки» Сбербанка

В ближайшее время украинские власти рассмотрят возможность введения санкций в отношении «дочки» Сбербанка. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, президент Петр Порошенко в среду проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором и будет решаться данный вопрос, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал ZIK.

Аваков также заявил, что в нынешней ситуации российские банки не могут работать на территории Украины. Особенно с учетом признания РФ документом ДНР и ЛНР.

Член совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман, в свою очередь, добавил, что решения о санкциях следует ожидать уже в конце текущей недели. «НБУ введет санкции против российских банков. Можете даже не думать», - заверил он.

Ранее сообщалось о том, что националисты вывели из строя десятки банкоматов российских банков на Украине, залив их монтажной пеной. Кроме того, в Киеве они заложили бетонными блоками вход в головной офис «дочки» Сбербанка.

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