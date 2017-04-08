На Украине радикалы заблокировали здание Россотрудничества
Украинские радикалы заблокировали здание Россотрудничества в Киеве, где должен был состояться «Тотальный диктант».
Как сообщили ТАСС в пресс-службе представительства, «около 30 человек заблокировали вход в здание, никто не может попасть в представительство, где сегодня в 14:00 мск должен состояться «Тотальный диктант».
В посольстве РФ уточнили, что радикалы входят в состав украинской националистической партии «Национальный корпус».
27 августа 2016 года здание Россотрудничества в Киеве подверглось нападению группы националистов. Тогда помещение забросали дымовыми шашками, а на стены была нанесена националистическая символика.
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