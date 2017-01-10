На Украине проверят бизнес интересы президента Порошенко в России

Бывший заместитель генерального прокурора Украины и бывший заместитель главы Совета национальной обороны и безопасности Украины, адвокат Ренат Кузьмин заявил, что Украинское Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции проверит данные декларации президента Петра Порошенко в связи с наличием у него бизнес-интересов на территории России.

«В отношении Порошенко начата антикоррупционная проверка. Дело в том, что Порошенко скрыл в своей декларации конфликт интересов», - цитирует ТАСС запись, сделанную Кузьминым в социальной сети Facebook.

По словам адвоката, украинский лидер не сообщил НАПК о том, что имеет «имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции».

Кузьмин приложил к своему посту копию ответа НАПК на его обращение относительно «возможных нарушений президентом Украины Порошенко требований закона Украины «О противодействии коррупции» в части противодействия и урегулирования конфликта интересов».

В ответе НАПК, кроме прочего, указано, что в агентство «не поступали сообщения о наличии у президента Украины Порошенко конфликта интересов в связи с наличием предприятий и корпоративных прав».

В документе также отмечено, что в связи с этим будет проведена соответствующая проверка.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко собирался избавиться от активов в России, в частности от принадлежащей ему кондитерской фабрики «Рошен» в Липецкой области.