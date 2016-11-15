На Украине пропал экс-офицер ФСБ России

В Киеве пропал экс-офицер ФСБ России Илья Богданов, перешедший в 2014 году на сторону Украины.

По данным полиции Киева, об исчезновении мужчины заявили его друзья .которые не видели его с 12 ноября.

По факту исчезновения Богданова возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство), сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на телеканал «112 Украина».