На Украине призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
Военных моряков Украины и морских пограничников подготовили к разным сценариям развития событий вокруг Керченского пролива, в том числе к блокаде со стороны России.
Как заявил адмирал запаса Игорь Кабаненко, украинцам нужно быть готовыми организовать военные конвои для сопровождения судов, идущих через Керченский пролив.
«Следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов через Керченский пролив в Мариуполь и Бердянск», - сказал Кабаненко.
Другой мерой сдерживания может стать организация военных патрулей на море, передает РБК.
Ранее погранслужба Украины заявила, что Россия с 30 апреля начала досмотр в Азовском море судов, следующих в Мариупольский морской порт. Несколько раз досмотру подвергались туристические теплоходы.
4 мая российские пограничники задержали в Черном море рыболовецкое судно из Украины, которое вело незаконный промысел камбалы в экономической зоне России.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии