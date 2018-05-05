На Украине призвали готовиться к блокаде Керченского пролива

Военных моряков Украины и морских пограничников подготовили к разным сценариям развития событий вокруг Керченского пролива, в том числе к блокаде со стороны России.

Как заявил адмирал запаса Игорь Кабаненко, украинцам нужно быть готовыми организовать военные конвои для сопровождения судов, идущих через Керченский пролив.

«Следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов через Керченский пролив в Мариуполь и Бердянск», - сказал Кабаненко.

Другой мерой сдерживания может стать организация военных патрулей на море, передает РБК.

Ранее погранслужба Украины заявила, что Россия с 30 апреля начала досмотр в Азовском море судов, следующих в Мариупольский морской порт. Несколько раз досмотру подвергались туристические теплоходы.

4 мая российские пограничники задержали в Черном море рыболовецкое судно из Украины, которое вело незаконный промысел камбалы в экономической зоне России.