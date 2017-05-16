На Украине признали невозможность заблокировать российские соцсети
Украинские провайдеры не имеют технических возможностей для полной блокировки доступа пользователей к российским социальным сетям, на которые распространяются санкции. Об этом заявил председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко.
Он добавил, что на Украине отсутствуют механизмы для блокировки информации как таковые. Кроме того, он назвал такую меру неэффективной.
«Но если такой механизм будет внедряться в нашей стране, то блокировка должна происходить исключительно по решению суда. Потому что остальные механизмы просто нельзя назвать цивилизованными», - цитирует его высказывание РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
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