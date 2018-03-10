Украине присвоили статус страны-аспиранта в НАТО

Украина получила статус «страны-аспиранта» в НАТО, заявила первый вице-премьер Верховной рады Ирина Геращенко.

Она сказала: «НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины. Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе».

В сообщении Североатлантического Альянса говорится, что в настоящее время четыре страны-партнера «задекларировали свое стремление к членству: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина».

Геращенко напомнила, что 9 марта прошла встреча вице-премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер, на которой обсуждался данный вопрос.

Статус страны-аспиранта подразумевает, что государство официально задекларировало свое намерение в присоединении к Альянсу и «получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ», передает ТАСС.

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