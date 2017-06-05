На Украине приготовили рекордных размеров бутерброд

В украинском городе Орешки приготовлен самый большой в мире бутерброд с салом.

Изделие выполнено в форме гигантского трезубца и весом в 200 килограммов. Рекорд будет внесен в национальный реестр в будущем году, сообщает издание «Таймер».

В прошлом году на одном из кукурузных полей под Киевом был создан лабиринт протяженностью около двух километров. В его центре также располагался трезубец.