На Украине преступность выросла на 23 процента

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявил о росте преступности в стране.

По его словам, этот показатель вырос на 23 процента, сообщает «Интерфакс».

Глава полиции отметил, что более 50 процентов преступлений носят имущественный характер.

- Проблема в том, что наш народ беднеет. Важно, когда Верховная рада поддерживает Нацполицию... Но у нас нет денег, нет бюджета, чтобы одеть и обуть полицейских, - сказал Деканоидзе.