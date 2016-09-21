На Украине преступность выросла на 23 процента

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявил о росте преступности в стране.

По его словам, этот показатель вырос на 23 процента, сообщает «Интерфакс».

Глава полиции отметил, что более 50 процентов преступлений носят имущественный характер.

- Проблема в том, что наш народ беднеет. Важно, когда Верховная рада поддерживает Нацполицию... Но у нас нет денег, нет бюджета, чтобы одеть и обуть полицейских, - сказал Деканоидзе.

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