На Украине преступность выросла на 23 процента
Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявил о росте преступности в стране.
По его словам, этот показатель вырос на 23 процента, сообщает «Интерфакс».
Глава полиции отметил, что более 50 процентов преступлений носят имущественный характер.
- Проблема в том, что наш народ беднеет. Важно, когда Верховная рада поддерживает Нацполицию... Но у нас нет денег, нет бюджета, чтобы одеть и обуть полицейских, - сказал Деканоидзе.
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