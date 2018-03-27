На Украине предложили ввести латиницу
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил ввести в стране латиницу параллельно с кириллицей.
«Почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии», —написал Климкин, обращаясь к своим подписчикам в социальной сети Facebook.
Ранее украинский депутат Андрей Тетерук обвинил Организацию объединенных наций (ООН) в распространении «пропаганды». Его возмущение вызвала инфографика, согласно которой, украинский язык произошел от русского, сообщает Ura.ru.
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