На Украине предложили принести к посольству РФ "Боярышник"

Советник президента Украины Юрий Бирюков предложил принести к российскому посольству в Киеве "бутылочку "Боярышника". Таким образом чиновник отреагировал на катастрофу под Сочи.

Бирюков считает, что на Украине граждане рады случившемуся. По его словам, россияне также радовались гибели украинцев, сообщает РИА "Новости". Упоминание "Боярышника" связано с гибелью 75 человек в Иркутской области. Погибшие употребили внутрь концентрат для ванн, содержащий метанол.

– Это самый парадоксальный парадокс - жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80-ти военнослужащих армии орды, – написал Бирюков в социальных сетях.

25 декабря под Сочи рухнул самолет Минобороны Ту-154. На борту находились 92 человека, пока спасателям удалось найти 12 тел. В самолете находились музыканты ансамбля Александрова, журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.